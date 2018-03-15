UEFA Beşiktaş’ı disiplin kuruluna sevketti!

UEFA, sahaya yabancı madde atma, yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle Beşiktaş’ı disiplin kuruluna sevk etti. Sevkin en büyük etkenin ise sahaya giren kedi olduğu öne sürüldü.

UEFA komitesi kedinin girmesinden sonra oyunun durmasını “İstenmeyen davranış” olarak kabul ediyor. Bu nedenle Beşiktaş’a soruşturma açıldı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu konuyu 31 Mayıs’ta ele alıp kararını verecek.