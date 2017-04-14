"Fabri"ka hatası: 2-1
14/04/2017
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 80 dakika önde götürdüğü karşılaşmada Fransız ekibi Lyon'a deplasmanda 2-1 yenildi. Olaylar nedeniyle 45 dakika geç başlayan dev mücadelede siyah-beyazlıların golünü Ryan Babel attı. Ev sahibi ekibin gollerini ise Tolisso ve kaleci Fabri'nin büyük hatasında Jeremy Morel kaydetti. Rövanş 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te Vodafone Arena'da oynanacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Ajax-Schalke 04: 2-0
Anderlecht-Manchester United: 1-1
Celta Vigo-Genk: 3-2