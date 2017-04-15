HABER KIBRIS

Facebook bütün sahte hesapları kapatıyor mu?

15/04/2017

Facebook bütün sahte hesapları kapatıyor mu?
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Facebook, Fransa’da yanlış haberler yaydığı bildirilen 30 binden fazla sahte hesabı kapattı.

FACEBOOK’un resmi blogundan açıklama yapan kurumun güvenlik ekibi yöneticisi Şebnem Şaik, aldatıcı bilgiler ve yanlış haberler yaydıkları belirlenen siteleri kapattıklarını belirtti. Şaik, “Fransa’da, yaptığımız iyileştirmelerle, 30 binden fazla hesaba karşı önlem aldık” dedi. Yaptıkları düzenlemenin her sahte hesabın kaldırıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Şaik, etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Şaik, yanlış bilgi yayan hesapların daha çok insanları mali olarak yanıltmak için kullanıldığını kaydetti.

 



TAGS: Facebook ,  Fransa ,  sahte hesap
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