Facebook’tan Kafa Dinlemek İsteyenler İçin ‘Sessize Al’ Butonu

Facebook’ta hepimizin o tip bir arkadaşı vardır. Hani şu hiç ilginizi çekmeyen, hatta belki de hoşlanmadığınız konular üzerinde onlarca gönderiler yapan tipler.

Arkadaşlıktan çıkarmak istemiyorsunuzdur ama… Ara vermek istersiniz ya hani. İşte Facebook bugün tam olarak bunu gerçekleştirmenizi sağlayacak bir şey yaptı ve ‘Sessizez Al (Snooze)’ adını verdiği bir buton ekledi. Arkadaşınızın profilinde bu butona tıkladığınızda, 30 gün boyunca haber akışınızda ona ait bir ileti görmeyeceksiniz.

Söz konusu özellik birkaç aydır deneme aşamasındaydı. ‘Bu özelliği kim kullanır ki?’ diye düşüneceğimiz bazı sosyal medya özellikleri vardır ama bu özelliğin geniş tabanlı olarak kullanılacağına eminiz.

Firmanın bir sözcüsü, Snooze özelliğinin kullanım durumlarıyla ilgili bazı örnekler verdi. Öğrencilar için final zamanlarında parazit yapan sayfaları dondurmak, tatildeyken aktif gönderiler yapan grupları susturmak, tatil indirimlerinin reklamlarını yapan sayfaları susturmak bunlardan bazıları. Gerçi reklamların susturulması, Facebook’un oldukça yoğun şekilde yürüttüğü reklam kampanyaları nedeniyle çok da işe yaramayacaktır ama, en azından düşünülmüş olması da yeterli.

Söz konusu özellik bugün itibariyle tüm Facebook kullanıcılarında aktif hale getiriliyor.