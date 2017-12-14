Facebook'un yıllardır içindeydi, kaldırılıyor!

Facebook, en eski işlevlerinden biri olan "ticker"ı kaldırıyor. 2011'de ortaya çıkan ticker, Facebook'un web sayfasında haber akışının sağında yer alıyordu ve arkadaşlarınıza ait beğenmeler, yorumlar gibi hareketleri gösteriyordu.

Sosyal dev, ticker'ı neden kaldırdığına dair bir açıklama yapmadı. Firmanın ilgi çekmeyen, kullanılmayan ve reklam geliri sağlamayan işlevleri acımasızca kırptığını biliyoruz.



Facebook, 2011'de gönderileri tarihe göre sıralamayı bırakmış ve bize ilgileneceğimizi düşündüğü gönderileri göstermeye başlamıştı (benzer bir değişikliği Instagram da geçen sene yaptı). Bu yenilikle birlikte ortaya çıkan ticker, arkadaşlarınızın etkinliklerini gerçek zamanlı olarak takip etmenize izin veriyordu. Bununla birlikte ticker'ın haber kaynağının sunmadığı herhangi bir ek özellik sunmuyordu.

Algoritma tabanlı haber kaynağı çoğu zaman kullanıcıların lehine olsa da, kandırılabiliyor. ABD'deki seçimlerin Rus operatörlerin aldığı reklamlarla etkilendiği, toplamda 126 Amerikanın seçim kararını etkileyebilecek makalelere maruz kaldığı biliniyor.