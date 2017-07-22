Fahriye'den beklenen hamle geldi!

Uzun süredir aşk yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 29 Haziran'da muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Çok sayıda ünlü isim katıldığı tören günlerce konuşuldu.Düğün sorası Maldivler'e balayına giden çift geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü.

Uzun süre sosyal medya hesaplarındaki soyadını güncellemeyen Fahriye Evcen'den beklenen hamle geldi. Güzel oyuncu bütün sosyal medya hesaplarını 'Fahriye Evcen Özçivit' olarak güncelledi.