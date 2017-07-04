Yargıcı, Neslihan Atagül’ün gelinliğine benzetilen Raşit Bağzıbağlı tasarımı gelinlik için şöyle dedi: “Fahriye’nin gelinliğini ilk gördüğümde, Neslihan’la aynı yerden kiraladıklarını düşündüm. Aynı gelinlik, hiç fark göremedim. Raşit’in geçmişten, hiçbir şeyden haberi yok. Geçmişte kim ne yapmış, kim ne giymiş bilmiyor. Kimin gelinliği nasıldı onun da farkında değil. Fahriye’yi en mutlu gününde böyle bir duruma düşürmeye hakkı yoktu.”