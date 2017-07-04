Fahriye’yi en mutlu gününde böyle bir duruma düşürmeye hakkı yoktu
Neslihan Yargıcı, İstinye Park’ta İstanbul Shopping Fest (İSF) kapsamında düzenlenen Çocuk Moda ve Tasarım Atölyesi’ne katıldı. Çocuklarla birlikte kumaşlardan tasarımlar yapan ünlü modacı, geçen hafta evlenen Fahriyen Evcen’in gelinliği hakkına da konuştu.
04/07/2017
Yargıcı, Neslihan Atagül’ün gelinliğine benzetilen Raşit Bağzıbağlı tasarımı gelinlik için şöyle dedi: “Fahriye’nin gelinliğini ilk gördüğümde, Neslihan’la aynı yerden kiraladıklarını düşündüm. Aynı gelinlik, hiç fark göremedim. Raşit’in geçmişten, hiçbir şeyden haberi yok. Geçmişte kim ne yapmış, kim ne giymiş bilmiyor. Kimin gelinliği nasıldı onun da farkında değil. Fahriye’yi en mutlu gününde böyle bir duruma düşürmeye hakkı yoktu.”