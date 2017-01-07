Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), “yılbaşına 6 gün kala elektriğe % 20 üzeri zam yapan UBP-DP azınlık hükümeti, yeni yılın 6’ncı gününde elektriğe ve tüp gaza zam yaparak topluma yakıcı yeni yıl hediyeleri vermiş oldu” iddiasında bulunarak, “fakiri daha da fakir yapan bu haksız zamları protesto ederiz” dedi.

TKP Kurucu Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Mehmet Davulcu, bir yılda benzinin yaklaşık yüzde 20, gazyağının yüzde 25, tüp gazın da yüzde 36 oranında zamlandığını kaydederek, zamların uluslararası piyasalardaki fiyat değişimlerinden çok, hükümetlerin kamu maliyesindeki açığı kapatma gailesinden kaynakladığının gün gibi ortada olduğunu savundu

Davulcu, toplumun iş başındaki hükümetler eliyle sistemli bir şekilde fakirleştirildiğini öne sürerek, özetle şunları iddia etti:

“Gerçek hayat pahalılığı % 20 civarında olmasına rağmen hükümet bunun yarısı kadar hayat pahalılığı göstermekte ve bu yolla toplumun maaş/ücret karşılığı çalışarak hayatını sürdüren kesimlerini fakirleştirmektedir.

Hükümetin son zamanlarda sendikalara yönelik karalama ve yok etme gayretlerinin çalışan kesimlere yönelik daha da fakirleştirme niyetinin bir tezahürü olduğu görülmektedir.”

Davulcu, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin çalışan, üreten kesimlerin ve onları temsil eden örgütlerinin tarafında olduğunu da kaydetti ve hükümeti, gerçek oranlarla asgari ücret ve maaş düzenlemeleri yaparak, çalışan kesimlerin kaybolan alım gücünü yerine koymaya davet ettiklerini aktardı.