Fantezi davası mahkemeyi karıştırdı

Kocasını yatağa bağladığı fantezisini pencereden sevgilisine izleten Hatice Çelik ile pencereden içeri girip bağlı kocayı döven sevgili Zidan Tecimer’in teminat duruşması mahkemeyi karıştırdı. Mağdur kocanın çocukları zanlılara saldırdı

Devrim DEMİR

Alsancak’ta geçtiğimiz hafta duyanları şaşkına çeviren fantezi olayının ardından tutuklanan 3 çocuk annesi Hatice Çelik ve iki yıllık sevgilisi Zidan Tecimer, dün tutukluluk sürelerinin dolması ile teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mağdur koca O.Ç.’nin yakınları mahkeme avlusuna doluşurken, Hatice Çelik ve sevgilisi Zidan Tecimer’i linç etmek istedi.

Kavga büyüyünce, olaya Adli Şube ve CÖŞ ekipleri de müdahale etti.

Mahkeme avlusunda olay çıkaran üçü kadın iki erkek, Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun emri ile tutuklandı.

Tutuklanan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltın alınarak Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye götürüldü.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, bu tür suçların kamuda giderek artan ve endişe yaratan suçlar olduğuna dikkati çekerek zanlı Zidan Tecimer’in davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 2 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Mesutoğlu aynı dava ile bağlantılı Hatice Çelik’in ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 3 bin TL nakdi, 50 bin TL şahsi kefalet imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen Tecimer, 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilirken, Çelik davaları görüşülünceye kadar serbest kaldı.

Hatice Çelik

Hem çağırdı hem de habersizliği oynadı

Edinilen bilgide olayın 13 Nisan tarihinde Alsancak’ta meydana geldiği öğrenildi.

İkinci evliliği olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Hatice Çelik’in, 2 yıldır iki çocuk babası Zidan Tecimer ile ilişki yaşadığı ve olay akşamı Tecimer’i evine çağırdığı ortaya çıktı.

Eşinin elleri ve ayaklarını yatağa bağlayan Çelik, pencereyi açık bırakarak sevgilisinin kendilerini izlemesini sağladı.

Gördüklerine dayanamadığı öğrenilen Tecimer pencereden içeri girerek her şeyden habersiz elleri ve ayakları yatağa bağlı olan O.Ç.’yi ciddi şekilde dövdü. Hıncını alamayan Zidan Tecimer, sevgili Hatice Çeliki’de ciddi şekilde darp ederek evden ayrıldı.

Çelik çiftinin Lapta Polis Karakolu’na giderek evlerine giren hırsız tarafından darp edildikleri hususunda şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Olayı bildiği halde polise doğruları anlatmayan Hatice Çelik’te polise yalan beyanda bulunarak gerçekleri anlatmadı.

Zidan Tecimer

Tecimer tutuklanınca gerçek ortaya çıktı

Alınan bilgide, Çelik çiftinin şikâyeti üzerine araştırma yapan polis ekipleri aynı akşam Zidan Tecimer’i tespit ederek tutukladı.

Tecimer’den yapılan sorgulamada ise gerçek ortaya çıktı ve her şeyden habersiz evinde darp edilen O.Ç., hem eşi Hatice Çelik’ten hem de sevgilisi Zidan Tecimer’den şikayetçi oldu.

14 Nisan tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu’nun emri ile 3’ü kadın 5 kişi tutuklanarak Girne Polis Müdürlüğü’ne sevk edildi

Mahkemede linç etmek istediler

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Salih Yavuz, zanlı Zidan Tecimer’in “Mülke tecavüz” ve “Ciddi darp”, zanlı Hatice Çelik’in ise “Polise yalan bilgi verme” ve “Amme fesatçılığından” tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mehmet Salih Yavuz, zanlılar aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Polis aracına götürülmek için mahkeme salonundan çıkarılan Zidan Tecimer ve Hatice Çelik, O.Ç.’nin yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Mahkemedeki polis ekipleri ek takviye çağırmak zorunda kaldı. Girne Adli Şube’de ve CÖŞ’te görevli polis ekipleri mahkemeye geldi.

Polis, mahkemede usulsüz davranışta bulunarak olay çıkaran üçü kadın 5 kişiyi, yargıç emri ile tutukladı.

Tutuklanan Ferhat Aruk, Mesut Çelik, Hacer Aruk, Nur Şengün ve Mevlana Çimçik’e “Rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket” davası okunurken, Ferhat Aruk ve Mesut Çelik’e “Darp” davası da okundu.