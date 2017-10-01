Fark Eden Bir Aşk

“Yaşamanı bilgiye ve üretime adamış yaşlı filozof, okyanusun kıyısında, kilometrelerce uzanan kumsala hakim bir tepenin üzerine ev yapmış. Amacı yaşamının son döneminde son eserlerini toparlamak ve yaşamının son baharını güzel bir mekanda huzur içinde geçirmekmiş.

Günler günleri kovalamış, yaşlı filozof, bir gün doğumu , bir gencin kilometrelerce uzanan kumsalı bir baştan bir başa dolaşıp, eğilip yerden bir şeyler alıp denize attığını fark etmiş. Genci bir süre izlemiş yaptığının ne olduğunu anlamamış ve yanına gitmeye karar vermiş.

Kilometrelerce uzanan okyanus kıyısında her gün aynı şeyi yapan genç adama yaklaşmış ve seslenmiş:

-Kolay gelsin ne yapıyorsun?

-Deniz çekildiği için kumların üzerinde kalan istrityelerin tekrar denize dönmelerini salamaya çalışıyorum. Az sonra güneş yükselecek ve hepsi ölecek.

Yaşlı filozof şaşkın bir ifadeyle konuşmuş:

-Şu anda kilometrelerce uzanan kumsalda milyonlarca istritye var. Hepsini denize nasıl atacaksın? Yaptığın işin anlamı yok, bir şey fark etmez ki!

Genç adam yaşlı filozofun yüzüne bakmış, eğilmiş kumların üzerinde bulunan milyolarca istrityeden birisini almış, denize fırlatmış ve yaşlı filozofa dönüp:

-“Bak bunun için fark etti” demiş.

***

"İnsanlar dünyaya ayak basmadan önce, iyi huylar ve kötü huylar ne yapacaklarını bilemez durumda dolanıyorlarmış.

Bir araya geldikleri ve suskun oturdukları bir gün saflık ortaya bir fikir atmış: "Neden saklambaç oynamıyoruz?"

Hepsi bu fikri beğenmiş ve çılgınlık teklif etmiş:

"Ben ebe olmak ve saymak istiyorum, ben ebe olmak istiyorum!"

Hiç kimse çılgınlığı arayacak kadar çıldırmadığı için, çılgınlık bir ağaca yaslanmış ve saymaya başlamış, 1, 2, 3 ... Ve çılgınlık saydıkça, iyi huylar kötü huylar başlamışlar saklanmaya.

Şefkat Ay'ın boynuzuna asılmış;

İhanet çöp yığınının içine girmiş;

Sevgi bulutların arasına kıvrılmış;

Yalan bir taşın altına saklanacağını söylemiş ama yalan söylemiş çünkü gölün dibine saklanmış;

Tutku dünyanın merkezine gitmiş;

Para hırsı bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış.

Ve çılgınlık saymaya devam etmiş, 79, 80, 81, 82... Aşkın

dışında, bütün iyi huylar ve kötü huylar o ana kadar zaten saklanmış.

Aşk, kararsız olduğu gibi, nereye saklanacağını da bilmiyormuş...

Ve çılgınlık 100'e vardığı anda, aşk sıçrayıp güllerin arasına girmiş...

Çılgınlık bağırmış "Sağım solum sobedir, geliyorum!", ve arkasını döndüğünde, ilk önce tembeli görmüş, o ayaktaymış çünkü tembelliğinden saklanamamış. Sonra şefkati ayın boynuzunda görmüş ve ihaneti çöplerin arasında, sevgiyi bulutların içinde, yalanı gölün dibinde ve tutkuyu dünyanın merkezinde, hepsini birer birer bulmuş, sadece haseti ve aşkı hariç.

Çılgınlık umutsuzluğa ve öfkeye kapılmış. Derken haset, bulunamadığı için haset duyarak, Çılgınlığın kulağına fısıldamış: "Aşkı bulamıyorsun, O güllerin arasında saklanıyor."

Çılgınlık çatal şeklinde tahta bir sopa almış ve güllerin arasına çılgınca saplamış, saplamış, saplamış, ta ki yürek burkan bir haykırma onu durdurana kadar.

Haykırıştan sonra, Aşk elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış ve parmaklarını arasından sicim gibi kan akıyormuş. Çılgınlık aşkı bulmak için öfkeden aşkın gözlerini çatal sopa ile kör etmiş.

"Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? diye bağırmış.

"Seni kör ettim. Nasıl onarabilirim?"

Aşk cevap vermiş, "Gözlerimi geri veremezsin. Ama benim için bir şey yapmak istersen, kılavuzum ol."

Ve o günden beri, aşkın gözü kördür ve her zaman çılgınlık yanındadır.