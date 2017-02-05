Fas'ın 'iyilik meleği' evini kanser hastalarına açtı

Fas'ta eşinin cenazesinde duyduğu bir sözle hayatı değişen 67 yaşındaki Karti, "dünyadaki tek maddi varlığım"dediği evini kanser hastalarına açtı.

Fas 'ta 67 yaşındaki iyiliksever Hatice el-Karti , yaklaşık on yıldır tedavi olmak için ülkenin farklı kentlerinden başkent Rabat'a gelen kanser hastalarını evinde misafir ediyor. On yıl önce eşinin vefat etmesinin ardından evini kalacak yeri olmayan kanser hastalarına açan Karti, bugün oluşturduğu dernek ile ülke çapında tanınan bir hayır merkezinin başında bulunuyor.

Bir odada kısıtlı imkanlarla başladığı yardım serüveninin, bugün evinin Rabat'a gelen maddi imkanları yetersiz kanser hastalarının ilk başvurduğu merkezlerden biri haline gelmesiyle sonuçlandığını anlatan yaşlı kadın, her şeyin kocasının cenazesinde duyduğu bir sözle başladığını söyledi.

"İyilik bulaşıcıdır" sözünün canlı tanığı

AA muhabirine konuşan Karti, "Kocamı kaybettiğim gün hocanın, cenazede söylediği bir söz hayatımı değiştirdi." dedi. 2007'de kocasını kaybettiği günün kendisi için "dönüm noktası" olduğunu belirten Karti şunları söyledi:

"Hocanın, 'ölen kişi tüm malını kaybeder, sadece yaptığı iyilikleri beraberinde götürür' şeklindeki sözleri beni çok etkiledi. Ne yapabileceğimi düşündüm. Elimdeki tek maddi vardığım bu ev. O gün evimi kanser hastalarına açmaya karar verdim. Zor şartlarda tedavilerini sürdüren şehir dışından gelen hastaları evimde ağırlamaya başladım."

Rabat’ın mütevazı semtlerinden Menal'de Yakup Mansur Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evinin bir odasını kendisine ayırdığını, kalan kısımlarını ise tümüyle hastaların hizmetine sunduğunu ifade eden Karti, ilk başlarda hastalarla tek başına ilgilendiğini, kapısını çalan kimseyi geri çevirmediğini ancak Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu şekilde kayıt dışı olarak hareket edemeyeceğini bildirmesi üzerine evini hayırseverlerin de yardımıyla derneğe çevirdiğini anlattı.

Karti, hayatını kanser hastalarına adadığını, ölümünün ardından da evinin bu yolda kullanılmasını istediğini ve vasiyetini şimdiden hazırladığını dile getirdi.

Tek odadan "Cennet Kanser Hastaları Evi Derneği"ne

"Cennet Kanser Hastaları Evi Derneği" adıyla çalışmalarına devam eden Karti, evinin giriş katını danışma, misafir kayıt salonu ve mutfak için ayırmış. İkinci katı hastaların yatak odası olarak düzenlendiği evde, en üst kat ise Faslı hayırsever Karti'nin odası, toplantı salonu ve revir şeklinde ayarlanmış.

Ayda yaklaşık 120 hastayı misafir eden Karti, hastaların kayıt altına alınması, tedavi süreçlerinin takibi ve hastanelere gidiş gelişlerini de sağlıyor. Gönüllülerin yanı sıra dernekte bir şoför, bir danışma görevlisi, hasta kabul ve kayıt elemanı, temizlik görevlisi, iki de aşçı çalışıyor.

Hastalar zorlu ve masraflı tedavi süreçleri boyunca, burada hem ilaç yardımı hem de psikolojik destek alarak Rabat’ta bulunan tam teşekküllü hastanelerde tedavilerini devam ettirme imkanı buluyor.