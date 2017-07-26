Fatih Terim milli takımı bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Terim'in Milli Takım'ı bıraktığı belirtildi.

TFF'den açıklama!

Terim'in Milli Takım'daki görevini bıraktığını açıklaması üzerine TFF tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz."

Neler yaşanmıştı?

Milli Takım kaptanı Arda Turan, Milli Takım'ı taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmış, bu saldırı; Arda'nın Terim ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e tepkisi olarak yorumlanmıştı. Fatih Terim ise olayın olduğu sırada olaylara kayıtsız kalmış, soru sorulduğunda ise 'duymadığını' söylemişti.

Yaklaşık olarak 1 hafta önce Terim, damatlarının mekanının yanındaki işletmenin sahibi ve TFF yedek üyesi Selahaddin Aydoğdu ile bir kavgaya karışmıştı. Terim, Aydoğdu'nun mekanına damatları ile gitmiş, mekanda yaşanan kavgaları gündemi sarsmıştı.

Fatih Terim, olaya açıklık getirmek için bir basın toplantısı düzenlemiş, kavganın "damadının kız kardeşine hakaret ve taciz edildiği" gerekçesiyle söylemişti. Olayın karşı tarafı Aydoğdu ise mekan sınırlarına örülen çitten dolayı olduğunu belirterek, "Fatih Terim'i dövdüğü" iddiasında bulunmuştu.

Son günlerde de eski Milli Takım kalecisi ve Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, köşesinde "Fatih Terim'in gururlu bir şekilde Milli Takım'ı bırakması gerektiğini" söylemiş, Terim ise Reçber'e mektupla cevap vererek hakaretlerde bulunmuş, Reçber'e geçmişi hatırlatmıştı.