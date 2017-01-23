Fatih Ürek: Daha da zayıflıyorum

Merit Royal Hotel'de sahne alan Fatih Ürek, müzik ve dans dolu bir geceye imza attı.

Konseri öncesinde gazetecilerle sohbet eden Ürek, “Zayıflayınca kıyafetler daha bir şık duruyor üzerinizde” iltifatı üzerine; “Evet daha da zayıflıyorum. Yalnız, biraz hastalandım. Uçak beni mahvetti. Çok üşüdüm” dedi.

Yeni şarkısının müjdesini veren ve Soner Sarıkabadayı’dan beste beklediğini söyleyen Ürek, “Ona oynamayı öğreteceğim” dedi.

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“Bahar sanki ilk buraya geliyor. Çok seviyorum Kıbrıs'ı. İyi ki geldim. Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz” diyerek konuklarını selamlayan Fatih Ürek, konserine start verdi. Hayranlarını kırmayarak bol bol selfie çektiren ve yeni albümünden parçalarlar seslendiren şarkıcı, muhteşem performansıyla konuklarının coşturdu. Sevilen şarkılarının çoğunu sahneden inerek konuklarının arasında söyleyen ve onlarla birlikte dans eden Fatih Ürek, sıra oryantal şova geldiğinde ise hayranlarını mest etti.



