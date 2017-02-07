Fatih Ürek’ten Ahmet Kaya performansı



Uludağ'da, düzenlenen Winterfest etkinlikleri kapsamında Fatih Ürek, konser verdi. Hareketli şarkılarıyla tanınan Ürek, performansıyla takdir topladı.

Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden biri olan Uludağ’da düzenlenen festivalde, Fatih Ürek sahneye çıktı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ürek, kendisini dinleyen yüzlerce hayranına sevilen şarkılar söyledi.

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Fatih Ürek, şarkı aralarında espiriler yaptı. Ürek, yaptığı dans şovları ile de, hayranlarından büyük alkış aldı.Hareketli kişiliği ve coşkulu şarkılarıyla bilinen ünlü sanatçı Fatih Ürek, Ahmet Kaya’nın şarkısı ‘Kum Gibi’yi söyledi. Yüzlerce gencin, kendisine eşlik eşlik ettiği Fatih Ürek, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. DHA