Fazıl Say, Barbaros Şansal’ı anlattı

Fazıl Say, sosyal medya hesabından Barbaros Şansal’ı anlattı. İşte Fazıl Say’ın kaleme aldığı o yazı:

Aşağıda yazacaklarımdan dolayı bana çok kızacak olanlar var, biliyorum, hakaretler yağabilir, bunu da biliyorum, tek gerçek şudur; yazacaklarımı kimsenin kalbini kırmadan yazmak istediğimden emin olabilirsiniz.

Fotoğraftaki koro kadınlarında gördüğünüz elbisenin önce hikayesini anlatacağım; Elbise 2 yüzü ile (burada siyah, tersi krem renginde) 8 ayrı şekilde giyilebiliyor. Çok ilginç, koronun söyleyeceği farklı eserlere göre farklı karakterler alabiliyor. Aynı elbise ile, Carmina Burana ayrı, Nazım Oratoryosu ayrı, kimi başka eserde krem rengi tarafı, kimi dramatik eserlerde siyah kapalı, ya da bir omuz açık…

Koronun adı, Nazım Hikmet Korosu‘dur. Türkiye’de her biri birbirinden yetenekli şancı Opera bölümü mezunu gençlerden oluşur, bu gençlerin hepsi ülkemizdeki kadro imkansızlıkları dolayısıyle işsiz, ve bu koroyu kurduk, koro onların herşeyi, Nazım Hikmet Korosu, Türkiye’nin ilk özel, profesyonel, sigortası ödenen, kurumudur, kadın sesler soprano ve altolar (34 kişi) ve erkek sesler tenor ve baslar (27 kişi)…

Koro, müzikal seviye olarak kesinlikle Türkiye’nin medarı iftiharıdır. Keşke destek bulsalar. Daha çok konserleri olsa.

Bu haberi geçen yıl gazeteden okuyan ünlü modacı Barbaros Şansal bu korodaki 34 kadına, kendi isteğiyle bu güzel elbiseyi hazırladı.

Hiç bir ücret istemedi, hediye etti. Her konserde, yanında iğne iplik kulise geldi, 34 elbisede detayları halletti.

“Moda”, adı üstünde, eskinin yerine yeniyi aramaktır. Hatta bazen yaptığı işte rahatsızlık vermektir. Ama güzeli, çağının estetiğini yaratmaktır. Bence; Modacı normal biri olamaz, normal biri yeniyi nasıl yaratacak?

Bakın, Barbaros Şansal’ın videosunu ben de izledim. Evet, provoke ettiği noktalar var. Malesef.

Aynı Barbaros, Gazze için ilk yürüyenlerdendi, aynı Barbaros, Silivri’de Fetö’nün tutuklattığı gazetecileri ilk ziyaret eden ve orada bir arbedede gözünden yaralanandı.

Evet provakatif cümleler kurmuş. Kabul. Ama buna sebebiyet veren, sıraladığı, terör cehennemi, çocuk istismarları, öldürülen kadınlar, tecavüze uğrayan kadınlar gibi sebebiyetlere çok tepkili.

Bunu hissedebiliyorsunuz.

Tepkisini, usturuplu söylemesini elbet isterdik, ben de isterdim, ama ona yapılanlara bakın, sanki bir teröristmiş gibi apar topar İstanbul’a getirtiliyor, havaalanında kendisine saldırılıyor(!!!), bu tür bir davada çoğumuzun ilk kez gördüğü bir şekilde “tutuklu” yargılanıyor, daha dava görülmeden hücreye tıkılıyor

Bugün ülkemizde nice nice nice dertler var. Bir şeyin hırsı mı çıkarılıyor Barbaros Şansal’dan?

Lütfen sağduyulu olalım. Lütfen

Fazıl Say



