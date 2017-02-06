Fazla et tüketimi, şeker kadar tehlikeli çıktı

Etteki proteinin şeker kadar küresel obezitenin yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu keşfedildi.

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun, Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi tarafından 170 ülkede yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Et, beslenmedeki proteinlerin, vitaminlerin ve minerallerin değerli bir kaynağı olmasına rağmen, diyetle ilgili yönergeler genellikle, kandaki kolesterol düzeylerini korumak ve kalp hastalığı ve bağırsak kanseri riskini azaltmak için doymuş yağ oranına sahip kırmızı ve işlenmiş etlerin alımını azaltmaya odaklanır.

Çalışmadan elde edilen bulgular, aşırı miktarda şeker yemekten kaçınmanın yanı sıra tüketicilerin etin aşırı tüketiminde de tedbir almaları gerektiğini gösteriyor. Çünkü bulgular, etin, etteki yağın şeker kadar aynı derecede obezitenin yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Araştırmada şeker kullanımının obeziteye yüzde 13 oranında katkı sağlarken, et kullanımının da obeziteye katkısı yüzde 13 olarak bulundu.

Et proteini, yağlardan ve karbonhidratlardan daha sonra sindirildiğinden, bu proteinden aldığımız enerjiyi fazlalık haline getirir ve daha sonra dönüştürülerek insan vücudunda yağ olarak depolanır.

Bundan böyle, obeziteyi azaltmak için daha az şeker yemenin yanı sıra daha az et yenmesinin tavsiye edilmesi daha mantıklı.”

Şu anda dünya çapında 1,9 milyardan fazla yetişkin bulunuyor ve bu insanların 600 milyondan fazlası obez.