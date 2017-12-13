FBI’a bomba tarifi verince yakalandı

FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından Teksas’ta yürütülen soruşturmada, Türk asıllı gencin, DEAŞ için savaşmak üzere ülke dışına çıkmayı düşündüğü ve ABD’de bir saldırı planladığı iddia edildi. Gencin, online olarak gizli FBI ajanları ve diğer kaynaklarla, AK-47 ve AR-15 tipi tüfek ve düdüklü tencere bombası tarifi paylaştığı da belirtildi. Reuters’ın aktardığı haberde, savcıların hazırladığı suç duyurusunda, Kaan’ın iki kez Suriye’ye gitmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu bilgisi de yer aldı. Bugün mahkemeye çıkması beklenen Kaan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.