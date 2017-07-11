Tıp dünyası merakla bekliyordu! İngiltere'de ilk erkek anne!

Bir süre önce cinsiyet değiştirip erkek olan 21 yaşındaki Hayden Cross, ileride hamile kalmak için kendi yumurtalarının dondurulmasını istedi, ancak doktorlar olumsuz yanıt verdi. Cross, Facebook’ta bulduğu bir bağışçının spermleri ile hamile kaldı ve bir kız çocuğu doğurdu.

Tüm dünyada manşetlere çıkan Cross, doğum yapan ilk İngiliz erkek unvanını aldı. Göğüslerini aldırarak cinsiyet değiştirme işlemini tam olarak tamamlamayı planlayan Cross, “Dünyada çocuk sahibi olmak güzel bir duygu” dedi. Cross’un yaşadıkları İngiliz medyasında geniş yer bulurken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.



"BEBEĞİN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU"

Dünyaya gelen kız bebeğin ileride Hayden Cross’a nasıl hitap edeceği merak konusu oldu. Kimileri “Anne” demesi gerektiğini, kimileri, “Baba” demesi gerektiğini kimileri ise hem “Anne” hem de “baba” demesinin uygun olacağı görüşünde.