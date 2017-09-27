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Fed Başkanı Yellen’den flaş enflasyon açıklaması

27/09/2017

Fed Başkanı Yellen’den flaş enflasyon açıklaması
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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen, enflasyonun yüzde 2 seviyesine ulaşıncaya kadar FED’in para politikasında beklemede kalmasının “ihtiyatsız” olduğunu söyledi.

Ohio eyaletinin Cleveland kentindeki İş Ekonomisi Ulusal Birliğinin 59’uncu olağan toplantısında konuşan Yellen, ABD ekonomisi ve FED’in para  politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yellen, enflasyon seviyesinin Fed’in hedefi olan yüzde 2’nin altında  kalmaya devam etmesi durumunda, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) güvenilirliğinin sarsılabileceği ve ekonomik faaliyetlerin daha dengesiz hale  gelebileceği uyarısında bulundu.

FOMC’nin para politikasındaki kademeli düzenlemelerle orta vadede  enflasyon oranının yüzde 2’ye ulaşmasının öngörüldüğünü ifade eden Yellen, düşük  enflasyon durumunun geçici olduğuna inandığını ve enflasyonun gelecek yıllarda  yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanacağını belirtti.

Yellen, para politikasının ekonomik faaliyetleri etkilediğinin altını  çizerek, “Enflasyon yüzde 2 seviyesine ulaşıncaya kadar para politikasında  beklemede kalmak ihtiyatsız olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Fed’in faiz artırımında çok fazla kademeli olmaktan sakınması  gerektiğine dikkati çeken Yellen, gerekli faiz artırımları olmadan iş gücü  piyasasının aşırı ısınabileceğini sözlerine ekledi.



TAGS: Janet Yellen, ABD Merkez Bankası
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