Dolar ve Euro Zirve Yaptı

Türk Lirası’nda 2016’nın son çeyreğinde artan değer kaybı 2017’nin ilk haftasında da devam etti. Euro ve Dolar, piyasanın son iş gününde TL karşısında tarihi zirve yaptı. Dolar 3.63, Euro ise 3.85’ten alıcı buldu

DOLAR VE EURO ZİRVE YAPTI: KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Dolar dün 3.60 TL iken serbest piyasada 3.63 TL’ye kadar yükseldi. Euro’nun satış fiyatı KKTC Merkez Bankası’nda 3.79 TL, serbest piyasada 3.85 TL’den işlem gördü. Merkez Bankası’nda 4.44 TL olan Sterlin ise serbest piyasada 4.49’a çıktı

VATANDAŞ VE İTHALATÇI ZORDA: Dövizdeki artış KKTC’de Türk Lirası ödenip, ev, araba, dükkan taksitini döviz ödeyenleri çıkmaza soktu. Kurlarda yaşanan yukarıya doğru seyir, ithalatçıların da cebine de ateş düşürdü. İthalatçılar, maliyetlerindeki artışı zorda kalmadıkça satış fiyatına yansıtmıyor, dönem dönem maliyetine iş yapıyor

EN RAHATI EMLAK SEKTÖRÜ: Emlakçılar Birliği’nden yapılan açıklamada dövizdeki yükselişin gayrimenkul satışlarına olumsuz etki ettiğini ancak sektörde bir kriz olmadığı kaydedildi. Açıklamada, “Gayrimenkul satışında olumsuzluk var. Ancak dövizdeki artış emlakta bu seneki patlamayı durduramayacak. 2017 son beş yılın altın yılı olacak” ifadelerine yer verildi

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı hızla devam ederken döviz kurlarındaki dur durak bilmeyen yükseliş KKTC’de Türk Lirası ödenip döviz taksiti olanların bütçesini zorluyor. Vatandaş, taksitlerini ödeyebilmek için adeta dişinden tırnağından arttırıyor.

Duygu Alan'ın haberinin tamamı Havadis'te