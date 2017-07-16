Felaketin eşiğinden döneli bir yıl oldu

Türkiye Cumhuriyeti bundan tam bir yıl önce büyük bir uçurumun kenarından döndü.

15 Temmuz akşamı FETÖ tarafından organize edilen darbe girişimi eğer başarıya ulaşsaydı, Türkiye 16 Temmuz sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyanacaktı.

İç savaşın, belirsizliğin, parçalamanın yaşanmaya başlanacağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yok oluşa sürükleneceği yeni bir döneme girilecekti.

Bir takım odakların Türkiye için öngördükleri model uygulamaya konulacaktı.

Bu modelin uygulamaya konulmasıyla birlikte yeni bir Irak ya da Suriye yaratılacaktı.

Ama hesap bozuldu. Bir bütün olarak Türkiye buna geçit vermedi.

Halk ortaya koyduğu iradenin tankla, topla, uçakla değiştirilmesine karşı çıktı.

Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi partiler, medya ve tabii ki en önemlisi halk darbeye karşı dik durdu.

Erdoğan’ın halkı sokağa çağırması ve kendisinin de sokağa çıkması Türkiye’nin kaderini değiştirdi.

Sokakları dolduran halk demokrasiye, cumhuriyete sahip çıktı, tankları durdurdu.

Havada uçan uçakları takmadı.

Ordunun içerisinde darbeye karşı duran komutanların ve polisin darbenin başarısızlıkla

sonuçlanmasında oynadıkları etkin ve büyük rolü de bir tarafa not etmek lazım.

Sonuçta o gece Türkiye Cumhuriyeti büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

Hem de çok büyük…

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ hedefine ulaşamadı.

Türkiye’yi sonu belirsiz bir maceraya sürükleyecek bu kalkışma başarısızlıkla sonuçlandı.

İyi ki de öyle oldu.

Gelinen aşamada Türkiye Cumhuriyeti yoluna devam ediyor.

Keşke, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında yakalanan Yenikapı ruhu ile bu yol yürünmeye devam edilseydi.

Ama olmadı.

İç siyasi gelişmeler ve ayrışmalar o birlikteliği devam ettiremedi.

Türkiye’nin önünde yürümesi gereken zor ve tehditlerle dolu bir yol var.

FETÖ kalkışması ile ortaya çıkan tehlike tam anlamıyla geçmiş değildir.

Son birkaç gündür dört yüze yakın yabancı gazeteci ile birlikte Türkiye Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün daveti ile 15 Temmuz’un birinci yıl dönümü nedeni ile gerçekleştirilen etkinlikleri izlemek üzere bulunduğumuz Ankara’da edindiğimiz izlenimler bize bunu gösteriyor.

Tehlike devam ederken, diğer taraftan daha çok demokrasi ve adalet taleplerine yanıt verilmesi gereken adımların atılması beklentisi vardır.

Kurunun yanında yaşın da yanmaması…

FETÖ yapılanmasının kökünün kazılması….

Bir de FETÖ gibi bir yapılanmanın bir daha Türkiye’de zemin bulamaması için kalıcı önlemler alınması…

Daha da başka beklentiler var.

Ya da yapılması gerekenler.

Örneğin FETÖ’nün uluslararası platformda var olan etkin lobi faaliyetlerinin kırılması ve Türkiye’ye dönük yapılmak istenen kara propagandanın engellenmesi…

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti uluslararası ilişkilerinde kendini yeniden konumlandırmakta olduğu bir yolda ilerliyor.

Bu yolda birincil hedef Türkiye’nin çıkarlarının her şeyin üzerinde tutularak uluslararası etkinliğinin artırılmasıdır.

Değişen ve yeniden şekillenmekte olan dünyadaki güç dengesi içinde rol almaktır.

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen başarısız kalkışma girişiminin arkasında yatan en önemli nedenlerden biri de birilerinin yeni dünyada Türkiye’yi kendi isteğine göre şekillendirme hayaliydi.

Ama olmadı. Başarılamadı.

Türkiye’de yaşananları doğru okumak lazımdır.

Demokrasi adına ölümüne tankların önüne yatanları, canlarını feda edenleri bir kez daha rahmet ve saygı ile anıyorum.

Dileğim Türkiye’nin bir daha 15 Temmuz gibi bir kara gece yaşamamasıdır.

Türk halkının çağdaş, demokratik, laik ve adil bir hukuk devletinde, barış içinde uluslararası etkinliğini artırarak yaşamasıdır.