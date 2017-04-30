Cezası biter bitmez önceki gün ülkeden ihraç edilen İsmet Felek’in kızı Azra Felek, babasının yeniden KKTC’ye döneceğini iddia etti

Nadire BAHADİ

İsmi bir çok suça karışan, son olarak Mağusa Devlet Hastanesi’nde 20 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olayda 1 kişinin burnunu kırıp 2 kişiyi darp etmekten 2 yıl hapis cezasına mahkum edilen İsmet Felek’in önceki gün cezasını tamamlaması nedeniyle ülkeden ihraç edildi. Havadis’e ulaşan kızı Azra Felek İsmet Felek ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Polisi İsmet Felek’e karşı kumpas kurmakla suçlayan Azra Felek, KKTC yasalarını da eleştirerek kişiye göre yasa değişikliği yapıldığını savundu.

Azra Felek Havadis’e attığı mesajda ilginç bir iddia da daha bulunarak “babamı beş kez de ihraç etseler aslanlar gibi gelir. Hakkımız olanı söke söke alacağız” dedi.

Felek: Babamla gurur duyuyorum

Havadis’e ulaşan İsmet Felek’in kızı Azra Felek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, İsmet Felek hakkında söylenenlerin ise yalan olduğunu belirtti. “Babam kadar merhametli, karıncayı bile ezmeyen insan adada değil dünyada görmedim” diyen Azra Felek İsmet Felek ile gurur duyduğunu söyledi.

Kıbrıslı olmaktan utanıyorum

Azra Felek polis teşkilatına da ağır suçlamalarda bulunarak, “basit bir kavgayı haraç yiyerek kumpas kurarak düzenleyen polis teşkilatıdır. Babama karşı güçsüz olduklarını bildikleri için haince tuzak kurmaya çalıştılar” dedi. “İki kez ihraç edilmiş bu da üçmüş beş kez de ihraç etseler aslanlar gibi gelir Allah’ın izniyle” diyen Azra Felek, “adadan atmışlar, adanın tamamının kesip attığı tırnağa değişmem. Katillerin, tecavüzcülerin, hırsızların, sapıkların elini kolunu sallayarak adada salınarak gezmesine herkes razı bir tek haksızlığa karşı çıkan babam mı fazla geldi adanıza? Kıbrıslı olmaktan utanıyorum” dedi. KKTC yasalarını da eleştiren Azra Felek, ülkedeki yasaların adil olmadığını iddia ederek “Ahmet’e, Mehmet’e göre yasa değişikliği yapan bir devlette yaşamak çok zor. Hakkımız olanı söke söke alacağız sonra yine böyle manşet yaparsınız beşinci kez ihraç kalktı diye” dedi.

Felek serbest

KKTC’den önceki gün ihraç edilen İsmet Felek, KKTC polisi eşliğinde İstanbul’da emniyete teslim edildi. Felek’in avukatı Yunsal İlhan Felek’in dün Türkiye’deki davaları nedeniyle tutukluluk talebi ile çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı. İlhan Felek’in ülkeden yasal olmayan yollardan ihraç edildiğini öne sürdü.