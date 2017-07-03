Felek: Dışarıda çalışma yasaklanmalı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek yazılı açıklama yaparak, artan hava sıcaklıklarının çalışma hayatındaki işçileri olumsuz etkilediğini belirtti.

Felek açıklamasında, “Özellikle özel sektörde, dışarıda, inşaatlarda veya yollarda çalışan emekçiler aşırı sıcağa maruz kalmaktadır. Bu durum hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından, hem insan sağlığı açısından hem de iş verimliliği açısından ciddi sorunlar teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Aşırı sıcaklarda çalışan işçilerin iş kazası geçirme olasılığı ve riskinin arttığını kaydeden Felek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası tüzüğünde “İşyerlerindeki sıcaklık 15 santigrat dereceden az ve 35 santigrat dereceden fazla olmayacak” ibaresinin yer aldığını hatırlattı.

Felek, son günlerde hava sıcaklığının 44-45 dereceleri bulduğunu ve ortalama olarak 40 derece civarında seyrettiğini işçilerin tamamen risk koşullarında çalıştırıldığını kaydetti.