Felek’in sınır dışı edilmesi için KARAR YOK!

İsmet Felek’in sınır dışı edilmesi yönünde Bakanlar Kurulu kararı olmadığı ortaya çıktı.

Uçanok davasında hüküm giyen ve Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde yatan İsmet Felek, cezasının tamamlanmasının ardından, bugün sınır dışı ediliyor.

Cezası bugün tamamlanan Felek’in sınır dışı edileceği son güne kadar gizlenirken, kararın nerede çıktığı hakkında basına yanıltıcı bilgiler verildi.

Polis, sınır dışı kararının Bakanlar Kurulu kararı olduğunu ve kararın Polis Genel Müdürlüğü’ne bugün ulaştığını belirtirken, Bakanlar Kurulu’nun böyle bir kararı olmadığı ortaya çıktı.

“İNSAN HAKLARINA AYKIRI!”

Aslen Kıbrıslı olan eşinden 3 çocuk sahibi olan ve ailesi KKTC’de yaşayan Felek’in, sınır dışı edilmesi kararı hukuk çevreleri tarafından ‘insan haklarına aykırı’ olarak yorumlanırken, Başbakanlık yetkileri ise Bakanlar Kurulu’nun böyle bir kararı olmadığını belirtti.

Felek’in bugün içerisinde sınır dışı edileceği öğrenilirken, sınır dışı saati ise polis tarafından gizleniyor.

Felek, Mağusa’da 20 Ağustos 2015 tarihinde İsmet Felek ve Ali Osman Uçanok grupları arasında yaşanan kavganın sonrasında mahkeme tarafından 8 davadan mahkum edilerek, 2 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Felek’in bunun dışında başka herhangi bir suçtan mahkumiyeti bulunmuyor.