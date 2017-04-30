Felek’in sınır dışı kararı 'YASAL DEĞİL' iddiası!

Cezaevinden çıkmasının ardından sınır dışı edilen İsmet Felek’in ihracı, Bakanlar Kurulu tarafından değil, İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleşti.

Uçanok davasından hüküm giyen ve tahliyesinin hemen ardından sınır dışı edilen İsmet Felek’in ihraç kararının, İçişleri Bakanlığı tarafından alındığı ortaya çıktı.

Kıbrıs Ada Haber'den ŞErmin Sarro'nun haberine göre, Felek’in Bakanlar Kurulu kararı olmadan apar topar sınır dışı edilmesiyle, ikinci Şansal Vakası yaşanırken, İçişleri Bakanlığı bir kez daha yetkisini aşarak yasa dışı karara imza koymuş oldu.

İsmet Felek’in sınır dışı edilmesi yönünde Bakanlar Kurulu kararı olmadığının ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı yetkilileri Ada Haber’e açıklama yaparak, kararın İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğini belirttiler.

Bakanlık yetkilileri, Felek’in Fasıl 105 Yabancılar ve Mahaceret Yasası’nın “Yasaklanan Göçmenleri” tanımlayan 6’ncı maddesinin 6(1)(d) maddesine dayanarak sınır dışı edildiğini kaydettiler.

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