Felix’i, Küçük Kaymaklı kaptı

Küçük Kaymaklı; 2017-18 futbol sezonu Süper Ligi’nin ilk devresinde sergilediği fevkalade performansla bir anda ara transferin ilgi odağı olmayı başaran Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı forvet oyuncusu Felix Oboda’yı, kendisine talip olan Mağgusa Türk Gücü’nün yanı sıra, Türkiye Bal Ligi takımlarından Fatsa Belediyesi’nin elinden kaptı. Bir müddetten beri, Felix’in transferiyle ilgili temaslarını sürdürmekte olan Baf Ülkü Yurdu ve Küçük Kaymaklı yöneticileri geçtiğimiz gün, Felix’e karşılık, Remzi Betmezoğlu ve Yağış Gençay’ın kiralık olarak Baf Ülkü Yurdu’na verilmesi hususunda mutabakata vararak, transfere son noktayı koydular.

Coşkun KUTAY/Havadis