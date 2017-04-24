Femen’den Le Pen’e üstsüz protesto

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Femen aktivistleri aşırı sağcı aday Marine Le Pen’i protesto etti.

Feminist Femen grubu aktivistleri, Marine Le Pen'in oy kullandığı Hénin-Beaumont kentindeki seçim merkezinin yakınında üstsüz protesto gösterisi yaptı. Kadın göstericiler üstlerini çıkarttılar. France 3 televizyon kanalının haberine göre Le Pen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump maskeleri takan kadın göstericiler vücutlarının üst kısmına "Team Marine” (Marine Takımı) yazdı. Göstericiler polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Hénin-Beaumont, Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (Front National) güçlü olduğu kentler arasında.

Marine Le Pen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için oyunu pazar sabah saatlerinde yüksek güvenlik önlemleri altında kullandı. Avrupa Birliği'ne karşı olan siyasetçinin ikinci tura kalma ihtimali anketlere göre yüksek.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerine çıkamayacağı ve seçimin ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor. İlk turda en yüksek oyu alan iki aday 7 Mayıs'taki ikinci turda yarışacak.

Femen grubu Le Pen'in etkinliklerini daha önce de üstsüz gösterilerle protesto etmişti.