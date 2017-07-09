Feminen Stilin İpuçları

Kıyafetlerinizi karıştırdınız, eskileri ayırdınız ve bol pantolonları bir köşeye aldınız. Yırtık kot modasına uyum sağlamak için öncelikli olarak giyeceğiniz pantolonun bolluuğuna göre bir tarz belirlemelisiniz. Pantolon tişört, gömlek ve kazakla uyum sağlasa da mühim olan aksesuarları ve ayakkabıyı doğru kullanmanız.

Boyunuz çok kısaysa bu stil size göre olmayabilir. Bol pantolonlar boyunuzu daha kısa gösterip, kıyafetin içinde kaybolmanıza neden olacaktır. Bu nedenle kısa boylu hanımlar bu modelden uzak durmalı...

Jeanlerin modasının geçmediğini anlamış bulunuyoruz. Ne olursa olsun eski jeanlerinizi atmayın. Mutlaka değerleneceği gün gelecektir. Stilettolar, dökümlü tişörtler bol pantolon modasının en şık kurtarıcılarından

Boru paça, dökümlü pantolonları zarif ayakkabılar ve şık ceketlerle kombinleyebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta minimum aksesuar kullanımı...

Bol pantolonları ve dökümlü hırkaları birleştirip rahat ve şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.

İnce belli kadınların bu modeli taşıması çok daha kolay oluyor. Mavi tonlarındaki bir jeani salaş bir tişörtle birleştin ve tişörtü mutlaka pantolonun içine sokun. Beliniz ön planda olsun.

Her parça birbirine uymuyor ne yazık ki. Eğer bol pantolonları terlikle giyecekseniz daha spor modelleri tercih etmenizde fayda var. Desenlerin çokluğuysa göz yoracaktır. Sade olun...

Sade olun derken tam olarak bundan bahsediyorduk. Olabildiğince sade düşünün. Uyumu

Sadeliğin içinde harika bir uyum yakalamak diye buna denir!yakalayacaksınız.

İnce kemerler, bantlı stilettolar ve sportif üstler bol pantolonlarla birleştiğinde ortaya şahaneler çıkıyor. Kendinizi iyi hissettiğiniz kıyafeti giyin. Moda kurallarına uyup uymaması sorun değil. Yeter ki kendinizi o kıyafetin içinde iyi hissedin.

Aynı tonları yakalamaya dikkat edin. Kıyafet seçimlerinizin genelinde renk tonlarındaki geçişi yakalarsanız uyum kendiliğinden gelecektir.

Çantanız ayrı, ayakkabınız ayrı, tişörtünüz ayrı renk olacaksa bol, yırtık pantolonlar giymemek daha yerinde bir tercih olacaktır. Bol bir pantolonla giyeceğiniz diğer parçalar tamamen sade parçalardan oluşmalı.