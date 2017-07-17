Fenerbahçe 4. hazırlık maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşıyor. İlk 3 hazırlık maçında galibiyet alayaman Aykut Kocaman'ın öğrencileri bu karşılaşmayı kazanarak hazırlık maçlarında devam eden kötü performansı sonlandırmak istiyor.



Maçta ilk düdük çaldı...



Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının 17. dakikasında İspanyollar penaltı kazandı. Aduriz, penaltıyı kaçırdı.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.







İşte Fenerbahçe'nin 11'i:



Kameni, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Ozan, Josef, Dirar, Aatif, Stoch, Ahmethan



Athletic Bilbao'nun 11'i:



Herrerin, De Marcos, Etxeita, San Jose, Balenziaga, Vesga, Benat, Merino, Muniain, Raul Garcia, Aduriz.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?



17 Temmuz Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele D-SMART'ın Smart Sporkanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımını fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz.



Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde kadrosunu Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni ile güçlendiren Fenerbahçe, ikinci kamp dönemi için gittiği İsviçre’nin Lozan şehrinde üçüncü hazırlık maçına çıkacak.



Yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde 27 Haziran akşamı yaptığı ilk antrenmanla başlayan Fenerbahçe, ardından 1-8 Temmuz tarihleri arasında Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’nde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde 7 günlük bir kamp süreci geçirdi. Kampın son günü, Düzce 18 Temmuz Stadı’nda Romanya’nın Juventus Bucuresti takımı ile ilk hazırlık maçına da çıkan Fenerbahçe, bu mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Takımın gollerini yeni transfer Mehmet Ekici’den geldi.



Fenebahçe, Portekiz’in Sporting Lisbon takımıyla Censuy Stadı’nda yaptığı maçtan ise 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golünü yeni transfer Nabil Dirar kaydetti.



Sarı-lacivertli takım İsviçre'deki ikinci hazırlık maçında ise Fransız ekibi Marsilya ile karşılşatı. 77. dakikada Valere Germain’in kaydettiği golle Fransız ekibi mücadeleyi 1-0 kazandı.



İsviçre’nin Lozan şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci kamp döneminde 1 hazırlık maçı daha oynayacak. Sarı-lacivertliler 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa’nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak.



Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.