Fenerbahçe Adana'da farklı turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta 6-0 yendiği Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler rövanş maçını 4-1 kazanarak son 16 turuna kalmayı başardı. Fenerbahçe Fernandao'nun 25. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 34'te Mendy şık bir golle eşitliği sağladı. 44'te Fernandao'nun golüyle durum 2-1 oldu. Aatıf'ın kaydettiği golle Fenerbahçe 3-1 öne geçerken, 68'de sahneye çıkan Valbuena skoru 4-1 yaptı. Aykut Kocaman'ın ekibi Süper Lig'de hafta sonu Kardemir Karabükspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu , Serkan Gençerler , Engin Erdem

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş , Tolgahan , Yiğit , Umut (Dk.74 Lingane ), Loemba (Dk.71 Mustafa ), Erhan , Mendy (Dk.83 Batuhan ), Erkam , Sezer , Can Demir , Atabey

FENERBAHÇE: Erten , Hasan Ali , Isla , Ozan , Neto , Valbuena (Dk.79 Serhat ), Neustaedter (Dk.79 Yiğithan ), Samed , Oğuz , Aatıf , Fernandao (Dk.60 Ahmethan )

GOLLER: Dk. 34 Mendy (Adana Demirspor), Dk. 24 ve 44 Fernandao, Dk. 57 Aatıf, Dk.68 Valbuena (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Erhan, (Adana Demirspor),

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden Valbuena'nın kaleye gönderdiği top üstten az farkla auta çıktı.

7'nci dakikada Fernandao'nun rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine taşıdığı topla buluşan Valbuena'nın vuruşunda top kaleciden döndü.

12'nci dakikada sağ kanattan Valbuena'nın köşe atışında topa iyi yükselen Neto'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

21'inci dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mendy'nin vuruşunda Erten, yatarak topu uzaklaştırdı.

24'üncü dakikada Valbuena'nın pasıyla topla buluşan Fernandao, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

34'üncü dakikada sağ kanattan Erhan'ın kale sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Mendy, topu ağlara gönderdi: 1-1

44'üncü dakikada Valbuena'nın ceza sahasına gönderdiği topu Fernandoa kafayla kaleye gönderdi: 1-2

46'ncı dakikada Erkam'ın ceza sahasına yükselttiği topa Atabey kafayla vurdu, kaleci güçlükle topu kontrol etti.

48'inci dakikada Samed'in ceza sahasından kaleye sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

52'nci dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena'nın şutu üstten auta gitti.

56'ncı dakikada Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Samed'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

57'nci dakikada Valbuena'nın pasıyla topla buluşan Aatıf, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi:1-3

62'nci dakikada Atabey'in ceza sahası içinden kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

63'üncü dakikada Valbuena'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda kaleci topu güçlükle uzaklaştırarak mutlak golü önledi.

68'inci dakikada Valbuena, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girer girmez sert vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-4

77'nci dakikada orta sahadan aldığı topu rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine taşıyan Atabey'in vuruşunu kaleci güçlükle kontrol etti.

82'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Erkam'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.