Fenerbahçe, derin uykudan uyandı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi zorlu Malatya deplasmanında çok kritik bir galibiyet elde etti. Rakibini 2-0 yenen sarı lacivertliler, yarışa devam dedi.

Son iki maçtaki puan kayıplarını unutturmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, geçen haftaki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev yapan futbolculardan Carlos Kameni'nin yerine Volkan Demirel'e, Mauricio Isla'nın yerine Şener Özbayraklı'ya, Mathieu Valbuena'nın yerine de Aatıf'a ilk 11'de şans verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Fransız futbolcu Pereira'nın yerine Murat Yıldırım'a görev verdi.

Karşılaşma, ev sahibin duran top tehlikeleriyle başladı. Ancak Volkan ve Fenerbahçe defansı bu pozisyonlarda rakibe gol fırsatı vermedi. 20. dakikadan sonra oyunda dengeyi sağlayan sarı lacivertliler, tehlikeler yaratmaya başladı.

34. dakikada da Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe atışında, Dirar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Mehmet Topal'ın kafasıyla dokunduğu top, kaleci Ertaç'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Neustaedter takımını öne geçirdi. Rus futbolcu, bu sezonki 3. golüne imza atarken, Fenerbahçe 18. duran top golüyle bu alandaki liderliğini pekiştirdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe, kendi yarı alanını tamamen kapatıp rakibine alan bırakmadı. Topu kaptığında da hızlı paslarla etkili olmaya çalışan sarı lacivertliler, 60. dakikada Giuliano'nun pasında Fernando karşı karşıya pozisyonda vurdu, top direkten döndü. Kalan bölümde rakibine Malatyaspor'a alan bırakmayan Fenerbahçe, uzatmada Alper'in ortasında Giuliano'nun kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Brezilyalı böylece ligdeki 12. golüne imza attı. Sarı lacivertliler maçı da 2-0 kazanıp 2 haftalık mağlubiyet serisini noktalayıp 25. haftayı galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray derbisi önecesi çok kritik bir virajı dönmüş oldu. 4 haftalık namağlupluk serisi noktalanan Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 0-2 FENERBAHÇE

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEM: Mete Kalkavan





EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman