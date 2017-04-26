Fenerbahçe Dörtlü Final'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Yunanistan'daki ilk 2 maçı 71-58 ve 80-75 yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da rakibini 79-61'lik skorla geçerek üçüncü kez üst üste Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdi.

Karşılaşmaya Datome'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 11-4. Calathes ve Rivers'ın basketleriyle 8-0'lık seri bulan Panathinaikos Superfoods, 7. dakikada 12-11 öne geçti. İlk çeyreği Fenerbahçe, 18-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe üst üste basketlerle başlayan ve 22-18 öne geçen Panathinaikos Superfoods, sarı-lacivertli takıma molayı aldırdı. İlk iki maçın yıldızı Bogdanovic'e baskılı savunma uygulayan Yunan temsilcisi, şut imkanı vermediği Sırp oyuncuyu top kayıplarına zorlayınca Fenerbahçe sayı bulmakta güçlük çekti. Savunma sertliğini artıran sarı-lacivertli takım, Nunnaly'nin 3 sayılık basketiyle 16. dakikada 6 sayılık üstünlük kurdu: 32-26. Fenerbahçe soyunma odasına 37-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de Datome'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe, farkı çift hanelere çıkardı: 40-30. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı çeyrekte farkı çift hanelerde tutmayı başaran Fenerbahçe, final periyoduna 52-42 üstün girdi.

Final periyodunda savunmasını daha da sertleştiren Fenerbahçe, Nunnaly, Ali Muhammed ve Bogdanovic'nn 3 sayılık basketleriyle 34. dakika içinde farkı 19'a çıkarttı: 63-44. Farkın yükselmesiyle umutları azalan Yunan temsilcisi, üst üste top kayıplarına başladı. Maçın sonunda hata yapmayan Fenerbahçe, sahadan 79-61 galip ayrılarak seriyi 3-0 yaptı ve adını bir kez daha Dörtlü Final'e yazdırdı.

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş serisinin galibiyle karşılaşacak

Sarı-lacivertli takımın, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'deki rakibi, Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş serisinin galibi olacak.

Türk basketbol tarihine geçti

Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükselen ilk Türk takımı oldu.

Obradovic: En önemli şey Dörtlü Final'e kalmaktı

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Atina'da çok zor iki maç oynadık. Bu maçı sakin ve normal oynamak çok önemliydi. Rakibimiz çok kaliteli bir antrenöre ve oyunculara sahip. Maçın en büyük problemi bizim açımızdan 19 top kaybı ve sadece 3 top çalmamızdı. Bu çok ciddi bir sorun. Taraftarlarımız da harikaydı. En önemli şey Dörtlü Final'e kalmaktı." ifadelerini kullandı.

Pascual: Net bir seri oldu

Panathinaikos Superfoods Başantrenörü Xavi Pascual da "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Net bir seri oldu. Çok daha iyi oynadılar. Biz bu noktaya kadar iyi geldik. Bu seride ilk maça çok iyi başladık .Hatta 16 sayı öndeydik. Fenerbahçe'nin öz güveni bizi yendi. Daha da kötü oynamaya başladık. Fenerbahçe'ye Dörtlü Final'de iyi dileklerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi'nde Final-Four'a üçüncü kez yükselen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Grup maçlarında üstün başarı gösteren temsilcimiz, çeyrek final serisi karşılaşmalarında da aynı performansı sergileyerek Avrupa Şampiyonu olma yolunda son dört takım arasına girdi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sporcularını ve teknik ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyor, kalan maçlarında da başarılar diliyorum. Ligde dörtlü finale kalma mücadelesi veren Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'a da başarılar diliyorum. İstanbul'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Final-Four organizasyonunun en iyi şekilde düzenleneceğine yürekten inanıyorum."