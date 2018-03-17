Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Derbide ilk 11'de kimler yer alacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili tüm detaylar...

SÜPER LİG'DE DERBİ AKŞAMI Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray büyük derbide bu akşam karşı karşıya gelecek.

FB-GS DERBİSİ TÜRKİYE SAATİ İLE 19.00'DA (KKTC 18.00'de) 17 Mart Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz'ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.

FENERBAHÇE MUHTEMEL

11 Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray derbisindeki muhtemel ilk 11'i şöyle: Volkan, Isla (Şener), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Fernandao

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe maçında şu 11'e görev vermesi bekleniyor: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando Reges Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis.

387. RANDEVU İki takım toplamda 387. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 146'ya 123 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 117 maç ise berabere bitti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı'nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 53puanla lider konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 8 beraberlikle aldığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere sona erdi.

6 YIL SONRA TARİHİ TESADÜF

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yarın oynanacak olan derbi 6 yıl sonra aynı gün ve aynı teknik direktörlerle oynanacak. 6 sene önce yine Aykut Kocaman ve Fatih Terim'in takımların başında olduğu 17 Mart 2012'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve maçı da Bülent Yıldırım yönetmişti. Müsabakada sarı-lacivertliler Mousa Sow ve Alex de Souza'nın golleri ile 2-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar ise Johan Elmander ve Hakan Balta'nın golleri ile skoru 2-2 yapmıştı. O maçta forma giyen Volkan Demirel, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Selçuk İnan yarın oynanacak olan müsabakada da takımlarının kadrosunda yer alıyor ve teknik direktörlerinin şans vermesi halinde sahadaki yerini alacak.

İki takım arasında rekabette geride 386 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 117 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

LİGDE 122. SINAV

Ezeli rakipler, yarın oynanacak karşılaşmayla Süper Lig'de 122. kez karşılaşacak. Geride kalan 121 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 38 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.

FENERBAHÇE YARIŞA TUTUNMAK İÇİN SAHADA

Süper Lig'de iki maç üst üste kaybettikten sonra geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Konuk edeceği lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir'in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak. Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak.

İKİ EKSİK Fenerbahçe'de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı'nın derbide forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

25 YIL SONRA ÜST ÜSTE YENİLGİ TEHLİKESİ

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı yarın yenilirse tam 25 yıl sonra ligde iç sahada üst üste 2. kez maç kaybedecek. Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) kaybederek, seyircisini üzmüştü. Aradan geçen 25 yılda sahasında üst üste 2 yenilgi almayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

KADIKÖY HASRETİNİ SONLANDIRMA PEŞİNDE

Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

MARİANO CEZALI, EREN DERDİYOK SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak. Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.

FERNANDO VE FEGHOULİ CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.