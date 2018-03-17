Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşılaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, şampiyonluk yolunda bugün kritik bir maça çıkacak. İki ekip, bu derbiyle tarihte 387. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Başakşehir'in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak. Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak. Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray ise derbide avantajını korumaya çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan sarı-kırmızılı ekip, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

Büyük çekişmede 387. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de oynayacakları bu derbiyle tarihte 387. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Ligde 122. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde ise 121 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.