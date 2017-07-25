Fenerbahçe transfere hız verdi

Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa transferinde sona yaklaşıyor.

Sarı-lacivertli yetkililer yarın Paris'te bir kez daha Fransız futbolcunun transferi için temasta bulunacak.

NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Hatem Ben Arfa transferini bitirebilmek için görüşmelere hız verdi.

Sarı-lacivertli yetkililer yarın Paris'te bu transfer için görüşmeler yapacak.

Bu toplantılardan olumlu sonuç çıkması halinde Fransız futbolcu bu hafta İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak.

Sarı-lacivertliler son iki transfer döneminde de Fransız futbolcuyu transfer etmek istemişti.