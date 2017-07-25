Fenerbahçe transfere hız verdi
Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa transferi için yeniden girişimlerini hızlandırdı. İşte transferle ilgili detaylar...
25/07/2017
Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa transferinde sona yaklaşıyor.
Sarı-lacivertli yetkililer yarın Paris'te bir kez daha Fransız futbolcunun transferi için temasta bulunacak.
NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Hatem Ben Arfa transferini bitirebilmek için görüşmelere hız verdi.
Sarı-lacivertli yetkililer yarın Paris'te bu transfer için görüşmeler yapacak.
Bu toplantılardan olumlu sonuç çıkması halinde Fransız futbolcu bu hafta İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak.
Sarı-lacivertliler son iki transfer döneminde de Fransız futbolcuyu transfer etmek istemişti.