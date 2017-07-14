Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA ön eleme rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray ise (Östersunds elerse) UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Inter Bakü-Fola Esch maçının galibiyle eşleşti. Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi ön elem turunda rakibi belli oldu. Başakşehir Belçika ekibi Club Brugge ile eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz - Mladost Podgorica maçının galibiyle eşleşecek. Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Inter Bakü-Fola Esch maçının galibiyle eşleşti.

Kura çekimi TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başladı. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları 1-2 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.

EŞLEŞMELER

Nice - Ajax

Dinamo Kiev - Young Boys

AEK - CSKA Moskova

Club Brugge - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞMİŞTİ

Club Brugge, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda Beşiktaş ile eşleşmişti. Club Brugge, Beşiktaş'ı Belçika'da 2-1, İstanbul'da ise 3-1 yenerek tur atlamıştı.

Geçen sezon ise Club Brugge, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leicester City, porto ve Kopenhag'ın yer aldığı grupta puan alamadan elenmişti.

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Sturm Graz - Mladost Podgorica maçının galibi Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Östersunds - Galatasaray eşleşmesinin galibi ise Inter Baku - Fola Esch eşleşmesinin galibiyele karşılaşacak.