Fenerbahçe'de ilk transfer tamam...İmza Mayıs'ta!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün hafta sonundaki divan kurulu toplantısında "Mayıs ayı içinde transferlerin hepsini bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Mahmut Uslu ise "kiralık futbolculara yönelecekleri" bilgisini paylaştı. Yurt dışı kaynaklı bir haber ise sarı-lacivertlilerin transferde "boş durmadığını" gözler önüne serdi.

Ukrayna'dan RBC haber ajansı, Fenerbahçe'nin Schalke 04'te kiralık olarak forma giyen Sevilla'lı Evgen Konoplyanka'yı renklerine katmak üzere olduğunu duyurdu.

Kanarya, Konoplyanka için geçtiğimiz günlerde ilk ciddi adımı atmış, Ukraynalı kanat oyuncusunun transfer edilebilme şartlarını araştırmıştı.

RBC, Fenerbahçe'nin Sevilla ile temasa geçtiğini ve görüşme izni aldığını yazdı. Promoesport BCN menajerlik şirketinden gelen yetkililer, Fenerbahçe ile masaya oturdu. Taraflar prensipte anlaştı. Son sözü Sevilla söyleyecek...

Haberde, Konoplyanka'nın bağlı olduğu Promoesport BCN menajerlik şirketinden yetkililerin İstanbul'da sarı-lacivertli yöneticilerle masaya oturduğu bilgisi paylaşıldı.

Tarafların 1 yıllık kiralık ücrette anlaştığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin şimdi de Sevilla ile masaya oturacağı belirtildi.