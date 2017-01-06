Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer çalımı!

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın talip olduğu Trabzonsporlu Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu bugünden itibaren yeni kulübüne katılacak...

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Mehmet Ekici yarışı nihayet sonuçlandı. Milli futbolcu, ligin ikinci yarısından itibaren sarı lacivertli formayı giyecek. İşte haberin detayları...

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Mehmet Ekici-Aatif Chahechouhe takası için tüm görüşmeler dün itibariyle sona erdi ve iki kulüpten resmi açıklama yapılması için beklemeye geçildi. Trabzonspor'la Belek'te olan Ekici'nin, Fenerbahçe'nin bugün başlayacak Antalya Belek kampına katılması, Aatif'ın da Trabzonspor'un kampına giderek, devre arası çalışmalarına dahil olması bekleniyor.

EKİCİ TRANSFERİNİ BEŞİKTAŞ ÇOK İSTEDİ AMA...

Bu transferde Fenerbahçe özellikle ezeli rakibi Beşiktaş ile önemli bir yarış içerisine girdi. Siyah-beyazlılar, son bir hamle ile takasta Olcay ve Tolgay isimlerini öne sürse de Mehmet Ekici'nin sarı-lacivertli kulübe daha sıcak bakması işin Fenerbahçe açısından olumlu sonuçlanmasında etkili oldu. Ekici'nin de, Trabzonspor yönetimine "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği ve bunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

GALATASARAY BEDELSİZ ALMAYI HEDEFLİYORDU

Mehmet Ekici'nin transferi, 5.5 yıl önce Galatasaray'a giden Selçuk İnan'ın transfer süreciyle benzerlikler taşıyor. 2011 yazında Trabzonspor ile sözleşmesi biten Selçuk'u sarı-lacivertli kulüp bitirme aşamasına gelmişti. Ancak o dönemde iki kulüp arasında yaşanan gerginlikler transfere engel olmuş, Selçuk Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Fenerbahçe, Ekici'yi sezon sonu bedelsiz almayı hedefleyen sarı-kırmızılılardan Selçuk İnan'ın rövanşını da 5.5 yıl sonra almış oldu.

TRABZONSPOR'DAN YILDA 1.4 MİLYON EURO ALIYORDU

26 yaşında ve 1.80 metre boyundaki Mehmet Ekici, Bayern Münih altyapısında futbola başladı. Daha sonra Nürnberg ve Werder Bremen kulüplerinde forma giyen milli futbolcu, 2014'te Trabzonspor'a geldi. Bordo mavili kulüpten yıllık 1.4 milyon Euro alan Ekici'nin sözleşmesi Mayıs 2017'de sona erecekti. Mehmet Ekici bu sezon 19 maçta oynarken, 3 gol attı, 1 asist yaptı.

AATIF FENERBAHÇE'YE SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a verdiği Aatif'i sezon başında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sivasspor'dan satın aldı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın ilk haftalarda fazla forma şansı vermediği Faslı futbolcu, toplam 15 maçta forma giyerken, 4 gol attı, 2 asist yaptı.



