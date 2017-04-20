Fenerbahçe'den bir müthiş galibiyet daha!

THY Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'u 80-75 mağlup etti. Oaka'da oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta Panathinaikos'u deplasmanda yenerek seride avantaj elde etmişti. 2. maçı da kazanan sarı lacivertliler seride durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Panathinaikos Superfoods; Rivers, Bourousis ve Calathes'in üç sayı çizgisinin gerisinden buldukları basketlerle 2. dakikada 9-4 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, Singleton'un 5. dakikadaki isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 16-6. Savunma sertliğini arttıran sarı-lacivertliler, hücumda Antic, Bogdanovic ve Ali Muhammed'in atışlarıyla 12-0'lık seri yakalayarak 9. dakikada öne geçti: 16-18. Fenerbahçe, ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle girilen ikinci periyotta Panathinaikos Superfoods'un James ile bulduğu isabetlere Fenerbahçe, Udoh'un boyalı alandaki sayılarıyla cevap verdi ve 15. dakika 32-32 eşitlikle geçildi. İlk yarının son 5 dakikasında Bogdanovic'in skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in skorer oyunuyla oyun üstünlüğünü sürdürdü. Kalinic'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle çeyreğin ilk 5 dakikasını 55-52 üstün geçen konuk ekip; Sloukas, Ali Muhammed ve Udoh'un isabetleriyle son çeyreğe 63-59 üstün girdi.

Mücadelenin son periyoduna Singleton'un üç sayılık isabetiyle başlayan Panathinaikos Superfoods, Gist'in pota altında art arda kaydettiği isabetlerle 33. dakikada öne geçti: 66-65. Çabuk toparlanan Fenerbahçe; Bogdanovic, Datome ve Udoh ile sayılar üretti. Sarı-lacivertliler, maç boyunca üst düzey bir basketbol sergileyen Bogdanovic'in son bölümdeki skorer oyunuyla sahadan 80-75 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu sarı-lacivertli formayla 25 sayı kaydeden Bogdanovic olurken, Udoh'un 22 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı, 25 Nisan Salı günü Ülker Sports Arena'da oynanacak.

GİANNAKOUPOLOS’TAN HAKEMLERE AZAR

Karşılaşmanın 3. Periyotunun bitmesi ile birlikte Panathinaikos Başkanı Giannakoupolos hakemlerin yanında ayağa kalkarak uzun süre el kol hareketleri ile sert söylemlerde bulundu. Daha sonra Giannakoupolos’un babası da tribünlere kadar gelerek taraftarlarını coşturmaya çalıştı.

MEŞALELER YANDI

Karşılaşmanın başında ve ikinci periyotta kapalı salon olmasına rağmen meşaleler yandı ve karşılaşma sis bulutuna büründü.

PAO

1- Mike James 22 sayısı ile takımını sürekli oyunun içinde tuttu. Ona Singelton da eşlik etse de karşılaşma boyunca üstünlüğü ele geçiremediler.

2- Muhteşem bir taraftarları var. Takımlarına çok bağlılar ama muhteşem oynayan Bogdanoviç’i alkışlayacak kadar da basketbolu seviyorlar

FENERBAHÇE

1- BOGDANOVİÇ inanılmaz bir oyun oynadı. Kullandığı 15 şutun 10’unda isabet sağlayı 8 ribaunt ve 6 da asist yaptı. Kusursuzdu…

2- Obradoviç takımını muhteşem kullandı. Sahaya giren her oyuncudan verim aldı. Mükemmel bir taktisyen olduğunu OAKA’ya yeniden hatırlattı.

Maçın sayısı

Maçın bitimine 2.36 kala Bogdanoviç’in farkı 6 sayıya çıkartan üçlüğü

Maçın kader anı

Son periyota PAO çok iyi başlamışken Obradoviç’in aldığı mola Yunan ekibini durdurdu.

Maçın hareketi

Maçın son hücumunda Fenerbahçe’nin takım halinde çaldığı top