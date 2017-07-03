Fenerbahçe'den Pepe hamlesi

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan savunma oyuncusu Pepe, Konfederasyon Kupası sonrası konuştu. Portekiz basını ise ses getirecek bir iddia ortaya attı.

Deneyimli savunma oyuncusu Pepe, Real Madrid'den ayrılacağını resmen açıklarken Portekiz basını Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'nin de transfer için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Konfederasyon Kupası'nın sona ermesiyle tatile çıkan Pepe: "Şimdi biraz dinleneceğim, daha sonra kararımı açıklayacağım. Neler olacağını ben de bilmiyorum ama Real Madrid dönemim kesinlikle bitti." dedi.

Pepe'nin geleceği bugün ya da yarın belli olacak. PSG'nin devreden çıktığı iddialarının ardından Beşiktaş transferde bir adım öne geçmişti.

Ancak Portekiz'de yayınlanan Record gazetesi Fenerbahçe'nin devreye girerek Pepe'ye yıllığı 5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiğini ve 2,5 milyon da imza parası vermeyi kabul ettiğini yazdı.

Gazete, iki Türk devini karşı karşıya getiren Pepe'yle ilgili olarak Fenerbahçe'nin geç kaldığını çünkü Pepe'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiğini iddia etti.

CNN TÜRK