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Fenerbahçelilerden Rıdvan Dilmen'e: Anıyoruz… 1962-2017

27/01/2017

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Fenerbahçelilerden Rıdvan Dilmen'e: Anıyoruz… 1962-2017
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Taraftar, başkanlık anayasası referandumunda 'Evet' diyeceğini açıklayan Dilmen'i protesto etti

Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank’ın karşı karşıya geldiği maçta, başkanlık anayasası referandumunda 'Evet' oyu vereceğini açıklayan, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen protesto edildi.

Fenerbahçe'li taraftarların kaldırdığı dövizlerde, "Anıyoruz… 1962-2017" yazıldı. Dilmen’in efsanevileştiği yıllardan bir de fotoğrafı yer aldı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, taraftarın fotoğrafını paylaşıp, "Fenerbahçe taraftarı şeytana pabucunu ters giydirmiş!" yazdı.  



TAGS: rıdvan dilmen, fenerbahçe
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