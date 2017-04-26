Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Ziraat Türkiye Kupasında bu akşam Medipol Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe ile yarı final mücadelesine çıkacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Medipol Başakşehir Fenerbahçe ile oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Başakşehirli futbolcular tedbirli olarak PFDK’ya sevkedilmişti. Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan kupa maçında Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecekler. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?

İŞTE İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan Tufan, Josef de Souza, Mehmet Topal, Aatıf, Lens, Van Persie

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Medipol Başakşehir Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'DE BÜYÜK EKSİK

Başakşehirli futbolcular tedbirli olarak PFDK’ya sevkedildi.. Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan kupa maçında Fenerbahçe’ye karşı oynayamayacaklar

Bu oyuncular cezaların oranına göre büyük ihtimalle lider Beşiktaş ile hafta sonu lig maçında da forma giyemeyecekler. Ç.Rizespor maçı sonrasında habercilere saldıran Medipol Başakşehirli futbolcuların dosyası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkedildi.

PFDK’ya -tedbirli- olarak gönderilen Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan kupa maçında Fenerbahçe’ye karşı oynayamayacaklar. Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan M.Başakşehir 26 Nisan çarşamba günü oynanacak olan maça bu oyuncularından yoksun çıkacak.

YÖNETİMDEN RADİKAL KARAR

Başakşehir’de Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan dünkü yönetim toplantısının ardından kadro dışı bırakıldı. İki oyuncuya para cezası da verildi. Medipol Başakşehir Kulübü ayrıca, Volkan Babacan hakkında, muhabir Selman Kutlu’nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, TFF’den alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verdi.

SAVUNMA ÇÖKTÜ

Savunmacılardan Epureanu’nun kart cezalısı olması, Egemen’in sakat olması, Yalçın’ın kadro dışı bırakılması teknik heyeti de savunmayı oluşturma konusunda sıkıntıya soktu. Önce Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları , ardından cezaların oranına göre kalan haftalarda Başakşehir’in stoperlerinden birinin Mahmut olması bekleniyor.

KALE; U-21 VE U-19 TAKIMINDAN OYUNCULARA EMANET

Dev rakiplere karşı Başakşehir’in kalesini U-21 ve U-19 takımından gençler koruyacak. İlk kez Süper Lig maçına çıkacak olan U-21 kalecisi Faruk Çakır ÿ22 yaşında. U-19 kalecisi Ahmet Sait Kıvanç ise henüz 19 yaşında

FUTBOLCULARIN MENAJERLERİ SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETİCİLERİ ARADI

Bu arada edinilen bilgiye göre Başakşehir’de olaya karışan bazı futbolcuların menajerlerinin saldırıya uğrayan gazetecileri arayarak aracı olmaya çalıştıkları ve kendilerinden özür dileyerek bir araya gelmeye çalıştıkları belirtildi. Mağdur gazeteciler bu girişime sıcak bakmazken, futbolcuların pişman oldukları ifade edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle 2. sıra için olan umudunu artırdı. Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Puanını 53'e yükselten Fenerbahçe, ikinci Medipol Başakşehir'le puan farkını 4'e düşürdü. Fenerbahçe, 4. sıradaki Galatasaray'la arasındaki puan farkını ise 4'e yükseltti.