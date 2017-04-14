Fenerbahçe’nin Transfer Planı

UEFA’nın mali kriterleri nedeniyle her adımını dikkatli atmak zorunda olan Fenerbahçe, hesaplarını satılabilecek futbolcular üzerine yapıyor.

Alıcısı çok olan Kjaer ile elden çıkarılması düşünülen Emenike ve Van der Wiel’den 20 milyon Euro gelir bekleyen yönetim, transferde bu parayı kullanacak.

Fenerbahçe, transferde sadece bonservisi elinde olan ve nispeten daha az maliyetli oyunculara değil, bonservis ücreti ödeyip alacağı oyuncularla da ilgileniyor.

Sarı lacivertlilerin Avrupa’nın önemli oyuncuları ile temasta olduğu, 5 veya 6 futbolcuyu kadrosuna katacağı bir süredir konuşuluyor. Peki, bu maliyet nasıl karşılanacak? Özellikle UEFA’nın finansal fair play kurallarına uygun olacak şekilde nasıl transfer yapılacak?

Fenerbahçe yönetiminin transfer çalışmaları için en büyük gelir kaynağı, takımdaki mevcut bazı futbolcuların satışından elde edilecek para… Burada da özellikle 3 isim öne çıkıyor: Kjaer, Van der Wiel ve Emenike…

Kjaer’e teklifler geldiği ve gelmeye devam edeceği transfer kulislerinde bir süredir gündemde. Van der Wiel ve Emenike’yi ise kulüp zarar etmeyeceği bir rakama bırakmayı planlıyor. Üç futbolcunun satışından toplam sağlanacak paranın 20 milyon Euro’yu bulması bekleniyor. İtalya ve İngiltere’den alıcıları olduğu konuşulan Kjaer için sarı lacivertliler kapıyı 12 milyon Euro’dan açacak. Danimarkalı oyuncunun bu rakama satılması durumunda Fenerbahçe bunun 3’te 1’ine kaliteli bir stoper alabileceğini hesaplıyor.

Sarı lacivertlilerin elden çıkarmak istediği bir diğer oyuncu Van Der Wiel ise kendisine ödenen imza parasını getirdiği takdirde serbest bırakılacak. Yani bu oyuncu için 2 milyon Euro bedel belirlenmiş durumda… Fransa’nın Marsilya takımının Hollandalı’ya talip olduğu Fransa medyasındaki transfer iddiaları arasında…

Emenike ise Premier Lig’e gitmek istiyor. Bu sezona iyi başlamasına rağmen daha sonra kadro dışı bırakılan Nijeryalı oyuncu menajerlerine İngiltere’den kulüp bulmaları için talimat verdi. Bu oyuncu için sarı lacivertli kulübe bazı teklifler ulaştığı iddia ediliyor. Fenerbahçe’nin Emenike için belirlediği bonservis ücreti ise 6 milyon Euro.