Ferdi Afiya son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması sonucu 34 yaşında yaşama veda eden Ferdi Afiya dün Lefke’de toprağa verildi.

Lefkoşa, 17 Kasım’da, evde yere düşerek beyin kanaması geçiren Afiya, önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne daha sonrada Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alınmıştı. 33 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Afiya, yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün yaşam mücadelesini kaybetti.

Ölümüyle ailesi ve sevenlerini yasa boğan Ferdi Afiya, dün Lefke Şeyh Nazım Kibrisi Camii’nde, Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Lefke Kabristanlığına defnedilen Afiya’nın cenazesine çok sayıda arkadaşı, sevenleri ve ailesi katıldı.

GÜRSEL KARAGÖZLÜ - HAVADİS