Ferdiye Gence Yatmaz'a sürpriz doğum günü

Kıbrıslı genç modacı Ferdiye Gence Yatmaz 30. yaş gününü kutladı.

Gelinlik tasarımları ile ülkemizde ve Türkiye'de büyük ses getiren Alissenuera Direktörü Kıbrıslı genç modacı Ferdiye Gence Yatmaz otuzuncu yaş gününü kutladı. Ünlü modacının eşi ve arkadaşlarının düzenlediği süpriz doğum günü partisinde Yatmaz için hazırlanan özel pasta ise büyük yankı uyandırdı.

Ferdiye Gence Yatmaz'ın yakın arkadaşı Kadriye Özbay'ın hazırladığı pasta geceye katılanlar tarafınan büyük beğeni kazandı. Düğün ve özel günlere konsept çalışmalar yapan Makaron tasarım atölyesinnin direktörü Kadriye Özbay ise dev gelinlikli pastayı yaparken, yakın arkadaşı Ferdiye Gence Yatmaz'ın tasarımlardan etkilendiğini ve arkadaşına özle bir pasta yaptığını söyledi. Dev gelinlik pasta ile gecenin süprizine süpriz katan İsmail Yatmaz ise eşinin tasarımları ve başarısı ile gurur duyduğunu dile getirdi.

Ferdiye Gence Yatmaz'ın süpriz karşısındaki mutluluğu gözlerinden okunabiliyordu. Yatmaz, süpriz doğum günü ve onun için özel hazırlanan dev gelinlik pasta için eşi ve arkadaşlarına teşekkür etti.