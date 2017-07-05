Ferhat Göçer Girne’de Konser Verdi

Girne Belediyesi’nin “Aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Girne Kültür Sanat Günleri’nde Ferhat Göçer konser verdi.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Girne Amfi Tiyatro’da yer alan konserde sanatçı, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği şarkıları yanında yerel Kıbrıs şarkısı ‘Dillirga’yı da seslendirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, aydınlık bir gelecek için sanata destek verdiklerini ifade ederek, Ferhat Göçer ile birlikte sahne alan orkestra arkadaşlarına çiçek ve plaket takdim etti.

Girne Kültür Sanat Günleri’nde 18 Temmuz’da Tiyatro AŞHK “Kanatsız Güvercinler” oyununu sahneleyecek.