Fettah Can ve Eşi Cansu Kurtçu'dan Sürpriz

Ünlü şarkıcı Fettah Can'a eşi Cansu Kurtçu bir değil, iki sürpriz birden yaptı. İkili ikiz bebek bekliyor.

Sekiz yıllık ilişkilerini 2,5 yıl önce nikah masasına taşıyan Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin haberini alınca mutlulukları ikiye katlandı.

FETTAH CAN VE EŞİNDEN ÇİFTE MÜJDE

Kurtçu'nun hamile kalmasından sonra çift, müjdeli haberi sadece ailesine ve yakın çevresine söyledi. Bebek heyecanı yaşayan müzisyenler, çocuklarının cinsiyetlerini ise yakında öğrenecek.