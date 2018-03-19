Feyza Aktan Özcan Deniz evliliğinde Aslı Enver detayı

Özcan Deniz (45) kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan (25) ile geçen perşembe günü Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir törenle evlenmişti

Nikah töreni için Özcan Deniz siyah şık bir takım elbise tercih ederken, 7.5 aylık hamile olan eşi Feyza Aktan'ın da siyah bir elbise giymesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Posta'dan Çiğdem Saltık'ın haberine göre; Feyza Aktan'ın giydiği siyah elbisenin Aslı Enver'in başrolde olduğu İstanbullu Gelin dizisinde giydiği ortaya çıktı.

Bilindiği üzere, İstanbullu Gelin'in başrol oyuncularından Özcan Deniz dizide Aslı Enver ile evli.