FIFA Lukaku'ya Hayırdır Dedi

Japonya karşısına çıkmadan önce 30 golü oldupu öne sürülen ve bir gol daha atarsa ülke tarihine geçeceği açıklanan Romelu Lukaku bu golü attıktan sona başta Belçika Futbol Federasyonu olmak üzere bütün mecralarda rekor kıran futbolcu olarak ilan edildi.

Belçika Futbol Federasyonu resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada tecrübeli forvetin attığı 31 golle Belçika'da tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olduğunu paylaştı. Bunun üzerine Lukaku ve takım arkadaşları da kendi hesaplarından kutlama ve tebrik mesajları yayınladı. Ancak FIFA tarafından gelen açıklamalar ortalığı karıştırdı.

Üç Golü Kayıtlarda Yok

Romelu Lukaku FIFA'ye göre şu anda rekor için ulaşması gereken rakamın 3 gol gerisinde gözüküyor. Yani resmi kayıtlara göre Belçikalı forvetin 28 golü var. Bunun nedeni ise yapılan basit bir kural ihlali.

Olayın geçmişi 26 Mayıs 2014 tarihine uzanıyor. Bu tarihte evinde Lüksemburg takımını ağırlayan Belçika milli takımı yapılan özel maçta sahadan 5 - 1 galip ayrılan taraf olurken gollerin üç tanesi Romelu Lukaku'jun ayağından geliyor. Yani tecrübeli oyuncu bu maçta hat-trick yapıyor. Ancak futbolcunun attığı bu üç gol de FIFA'nın resmi kayıtlarında yok. Durumun sebebi ise Belçika'nın yaptığı kural hatası. FIFA kurallarını göre uluslararası düzenlenen özel maçlarda oyuncu değiştirme sayısı 6 ile sınırlandırılmış durumda. Fakat Belçika milli takımı bu karşılaşmada bu kurala uymuyor. Takım maçta 7 oyuncu değiştirdiği için resmi kayıtlarda maç iptal edilmiş gözüküyor. Dolayısıyla Lukaku'nun attığı üç gol de aslında yok.