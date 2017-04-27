FIFA, 'video hakem' için kararını verdi

Gelişen teknoloji futbolu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir tartışılan 'video hakem' için FIFA kararanını verdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA), yapılan açıklamada FIFA 2018 Dünya Kupası'nda hakemlere yardımcı olabilmek için 'video hakem' olarak da bilinen anlık video kaydından yardım alınacağını duyurdu.

FIFA'nın bu adımı teknolojinin futbolun karar verme mekanizmasının içerisine girmesi adına atılmış önemli bir adım olarak algılanıyor.

Zira bu uygulama ile futbol müsabakalarındaki karar alma yetkisi insanlardan makinelere doğru bir adım daha kaymış durumda.

Bu nedenle FIFA'nın söz konusu kararını hakemlerin yerini önümüzdeki yıllarda tamamen otomasyona sahip akıllı makineler olacağı yönüne yorumlayanların sayısı az değil.

Video hakem bir futbol maçında ilk olarak geçtiğimiz yıl Fransa ile İtalya arasında oynanan hazırlık maçında denenmişti.,

Video hakem' aslında yeni bir buluş değil. 2001'de Paul Hawkins tarafından geliştirilen 'Hawk Eye' (Şahin Göz) pek çok spor dalında kullanılıyor. Bu teknoloji ilk olarak 2006 yılında Miami Masters Tenis Turnuvasında denenmiş, eleştirilerin aksine oyunun hızını yavaşlatmadan başarılı bir performans sergilemişti.